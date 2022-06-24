Документи про освіту будуть доступні у додатку «Дія»

Документи про освіту у застосунку «Дія», додадуть щоб люди з окупованих територій та за кордоном могли користуватися їх цифровими копіями.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, війна не стане на заваді проведенню вступної кампанії, зокрема для українських громадян, які перебувають під тимчасовою окупацією.

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За результатами наради з керівництвом МОН, народними депутатами, представниками державних органів і громадського сектору було досягнуто домовленості про організацію максимально спрощеного вступу для абітурієнтів з територій, постраждалих від війни.

Окрім того, ухвалено рішення про забезпечення виплат учителям, які відмовились співпрацювати з окупантами та продовжують викладати в українських закладах освіти.

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