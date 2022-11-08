Допомога вимушеним переселенкам у Римі

Асоціація «Differenza Donna» надає підтримку українкам, які приїхали в Рим та околиці, в наслідок початку повномасштабної військової агресії Росії. Звертайтеся!

Також ця асоціація надає допомогу усім жінкам в Італії, що постараждали від насилля та екстпуатації різних видів.

Якщо ви приїхали у Рим чи провінцію, рятуючись від війни в Україні.

АБО

Якщо ви перебуваєте в Італії в складній ситуації.

Якщо ви зазнаєте трудової та/або сексуальної експлуатації.

Якщо ви є жертвою насильства (фізичного, сексуального, психологічного, економічного, вербального, сталкінгу тощо).

Зверніться за допомогою в Асоціацію «Differenza Donna», яка діє з 1989 року для запобігання та протидії насильству над жінками.

Тут ви знайдете практичну підтримку, допомогу та інформацію щодо ваших прав.

Ми підтримаємо вас!

• Допоможемо опрацювати пережиті психологічні травми на індивідуальних зустрічах,

• Надамо інформацію та зорієнтуємо як отримати медичні послуги в Італії (у разі проблем зі здоров’ям, направимо до лікарів загальної практики, стоматолога, гінеколога, психолога тощо),

• Надамо підтримку в адміністративних процедурах (вироблення дозволу на проживання, італійського посвідчення особи, медичної картки, постановка на облік у лікаря загальної практики та педіатра),

• Проведемо орієнтацію та запис на курси італійської мови,

• Проведемо орієнтацію щодо навчання та працевлаштування в Італії,

• Допоможемо реалізувати ваші життєві проєкти в Італії (наприклад, визнання професійної кваліфікації тощо),

• Надамо юридичну консультацію та допомогу адвоката.

Ваша конфіденційність буде захищена.

Індивідуальні співбесіди проводяться за попереднім записом у присутності мовного посередника.

Зателефонуйте нам з 10.00 до 17.00, у вівторок і четвер, за номером 06 87763165. Із вами говоритимуть українською.

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