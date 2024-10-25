Дропомога біженцям в Італії у 2024 році: захист, соціальна допомога та умови

У 2024 році українці, які постраждали від війни, можуть розраховувати на тимчасовий захист в Італії та отримання соціальної підтримки. Країна, що входить до топ-5 європейських держав за кількістю прийнятих українських біженців, забезпечує доступ до житла, медицини, ринку праці та освіти. У цій статті детально розповідаємо, як оформити тимчасовий захист, які види допомоги доступні та які документи знадобляться.

Як оформити захист в Італії у 2024 році?

Українці, які прибули в Італію після 24 лютого 2022 року або не можуть повернутися додому, мають право подати заявку на тимчасовий захист. Заявка подається безкоштовно у поліційних управліннях (Questura) за місцем проживання. Під час подання заяви у вас візьмуть відбитки пальців і видадуть довідку про подання заявки, яка необхідна до видачі посвідки на проживання. Цей документ також дозволяє працевлаштуватися, подорожувати по ЄС та здійснювати поїздки до України.

Де оформити захист: список центрів допомоги

Допомога для українських біженців доступна у спеціалізованих центрах. Нижче наведені контакти найбільших центрів у різних містах:

Рим : гаряча лінія 800938873

: гаряча лінія 800938873 Лаціо : 803555 (+390699509292 для дзвінків з-за кордону)

: 803555 (+390699509292 для дзвінків з-за кордону) Неаполь : via J.F.Kennedy, 54

: via J.F.Kennedy, 54 Мілан : гаряча лінія 020202

: гаряча лінія 020202 Флоренція та Тоскана : +393896674128

: +393896674128 П’ємонт : +393516906640

: +393516906640 Больцано : +393351438701

: +393351438701 Венето : +393898745065

: +393898745065 Тренто: 3316299

Соціальна підтримка для українців в Італії у 2024 році

Італія надає українцям комплексну підтримку, включаючи житло, медичне обслуговування та доступ до освіти.

Медична допомога : після подачі заявки на тимчасовий захист доступне безкоштовне медичне обслуговування на рівні з італійськими громадянами. Для цього зверніться до місцевого відділу охорони здоров’я (ASL), щоб обрати лікаря загальної практики або педіатра.

: після подачі заявки на тимчасовий захист доступне безкоштовне медичне обслуговування на рівні з італійськими громадянами. Для цього зверніться до місцевого відділу охорони здоров’я (ASL), щоб обрати лікаря загальної практики або педіатра. Робота в Італії : дозволяється працювати як найманим працівником або як самозайнятою особою. Пошук роботи можна здійснювати через центри зайнятості або агентства з працевлаштування.

: дозволяється працювати як найманим працівником або як самозайнятою особою. Пошук роботи можна здійснювати через центри зайнятості або агентства з працевлаштування. Освіта : українські діти мають право на навчання в італійських школах та університетах на рівні з місцевими громадянами.

: українські діти мають право на навчання в італійських школах та університетах на рівні з місцевими громадянами. Житло: надається у центрах прийому, тимчасовому житлі, готелях або приватних резиденціях. Якщо ви знайшли житло самостійно, приймаюча особа повинна подати декларацію про гостинність до міграційного офісу.

Фінансова підтримка для українців в Італії

Італія також передбачила грошові виплати для українців, які знайшли житло самостійно:

300 євро на місяць на особу, протягом трьох місяців.

на особу, протягом трьох місяців. 150 євро на кожну неповнолітню дитину. Заявки на виплати подаються онлайн з території Італії.

Коли можуть відмовити у наданні тимчасового захисту?

Італія може відмовити у тимчасовому захисті, якщо заявник не пройшов перевірку даних про судимість або може становити загрозу для національної безпеки.

Додаткова інформація та рекомендації

Українцям, які планують подорожі Європою, рекомендується оформити поліс медичного страхування. Це забезпечить доступ до високоякісної медичної допомоги за кордоном. Детальніше про медичне страхування для українців у Європі можна дізнатися на порталі Visit Ukraine.

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