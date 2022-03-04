Дія закордонних паспортів українців продовжено із 1 березня якою затверджено тимчасовий порядок внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Постанова діятиме протягом одного року з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Цим документом передбачена можливість продовження строку дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також внесення інформації про дитину до паспорта для виїзду за кордон батьків.

Про це повідомило Генеральне консульство України в Мілані.

Прийом громадян у Генконсульстві для внесення даних до паспорту проводиться без попереднього запису з 09:00 до 13:00 в такі дні тижня: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця.

Продовження строку паспорта

У разі закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон такий строк може бути продовжено максимально до п’яти років (для громадян України старше 16 років) на підставі заяви особи або її законного представника (заява видається в консульській установі).

Разом із заявою подається паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Продовжити пасорт можна не раніше, ніж за 3 місяці до закінчення його строку дії.

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Внесення до паспорта даних про дитину

Для внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про дитину, її законний представник має подати такі документи:

паспорт для виїзду за кордон;

заяву про внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про дитину (заяву буде надано в консульській установі);

свідоцтво про народження (у разі відсутності свідоцтва про народження законний представник може подати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження);

дві фотокартки дитини розміром 3,5 х 4,5 см;

документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника.

Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про дитину, засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.

До вищезазначених дій консульський збір не застосовується.

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