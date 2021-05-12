Живете за кордоном? В Україні вас можуть позбавити пенсії

В Україні після верифікації частину пенсіонерів можуть позбавити пенсії. Для цього є ціла низка законних причин.

Про це йдеться в законі про “Обов’язкове загальнодержавне пенсійне страхування”. Так, згідно із законом, є щонайменше п’ять причин для того, щоб забрати вже призначену виплату. Серед них:

якщо є помилка у прізвищі;

якщо виплати отримали з фальшивими документами;

якщо певний час жили за кордоном;

якщо не отримували виплату 6 місяців;

якщо ви переселенець і змінили місце проживання.

“Пенсія припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України”, – йдеться в законі.

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Ще кілька років тому Міністерство фінансів почало процедуру перевірки всіх одержувачів соціальних виплат, зокрема і пенсіонерів. Крім того, таку верифікацію регулярно проводить і Пенсійний фонд.

Наприклад, перетин кордону фіксується Міграційною службою. І якщо ви виїхали з країни на тривалий час, ця інформація може потрапити до Мінфіну під час верифікації, там її передадуть до Пенсійного фонду, який може забрати виплату.

“Якщо за результатами перевірки, проведеної підрозділами Державної міграційної служби, буде ухвалено рішення про те, що фактичне місце проживання не відповідає офіційному, виплату пенсії буде припинено з наступного місяця”, – пояснили в Головному управлінні Пенсійного фонду в Донецькій області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців уже наступного року чекає нова пенсійна реформа. Тих, хто ще не вийшов на заслужений відпочинок, зобов’яжуть вносити вклад на особистий рахунок. Ці гроші або візьмуть з уже наявних податків і внесків, або змусять платити додатково.

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