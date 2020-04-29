Заборони на виїзд українців за кордон не існує, – Держприкордонслужба

Немає ніяких заборон на виїзд українців за межі країни.

Це підтвердив речник ДПСУ Андрій Демченко, – пише BBC.

“Немає жодного розпорядження чи рішення уряду про обмеження виїзду українців за межі України. Окрім норм, коли є рішення суду чи іншого правоохоронного органу”, – запевнив він.

Речник каже, що громадяни можуть спокійно виїздити через відкриті 19 пунктів пропуску на сухопутному кордоні. Але порадив враховувати обмеження з боку інших країн. До прикладу, Польща обмежила в’їзд всім іноземцям.

В Україні припинили міжнародне повітряне сполучення, а більшість рейсів – це повернення українців додому та повернення іноземців до своїх країн.

“Громадяни України, які мають посвідку на проживання в інших країнах, і є звернення країн, що вони хочуть бачити у себе таких громадян, можуть оформитись на рейси повернення іноземців додому”, – повідомили в ДПСУ.

Прикордонники запевнили, що у разі, коли МЗС і посольства погодять курсування спецрейсу для заробітчан, прикордонна служба оформить таких людей.

Нагадаємо: в українських ЗМІ почали з’являтися новини про те, що україням заборонили виїжджати на роботу за кордон.

Водночас глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на тлі пандемії відправляти українців за кордон “нелогічно”.

Маріанна Сороневич

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