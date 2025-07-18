Забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» 2025 — долучайтесь до пам’яті і єдності

Щорічний забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» — це важлива традиція вшанування пам’яті загиблих захисників України, започаткована у 2018 році.

Обов’язкова деталь — ім’я Героя (знайомого чи незнайомого), який віддав життя за Україну з 2014 по 2025 роки, закріплене на футболці.

Ім’я загиблого Захисника чи Захисниці можна обрати на тематичних сторінках пам’яті:

Чому варто приєднатись?

Цей забіг об’єднує тисячі українців у всьому світі — онлайн і офлайн.

Це не просто спорт, це акт пам’яті, вдячності та сили національної єдності.

Можна взяти участь у забігу у своєму місті або дистанційно з будь-якої точки світу.

Як взяти участь?

Офлайн: приєднуйтесь до забігу у вашому регіоні, щоб особисто вшанувати Героїв.

Онлайн: зареєструйтеся та бігайте у зручному для вас місці — разом ми сильніші!

Дата: 30 серпня 2025 року (остання субота місяця)

Початок забігу: 9:30

Реєстрація за посиланням https://fitofan.com/e900983141

Вдячність організаторам

Консульство України у Мілані щиро дякує ініціаторам та організаторам заходу за невтомну працю і відданість. Завдяки їхній підтримці ця подія щороку набирає масштабів і надихає нові покоління пам’ятати Героїв.

Ідея належить Олегу Дурмасенку — батьку загиблого «кіборга» Олексія Дурмасенка, а також активістам Таїсії Братасюк і Дмитру Примаченку.

Наші Герої не вмирають

💙💛 Ми пам’ятаємо. Ми біжимо. Приєднуйтесь і ви — вшануймо разом подвиг Героїв України!

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