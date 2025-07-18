Забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» 2025 — долучайтесь до пам’яті і єдності

Щорічний забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» — це важлива традиція вшанування пам’яті загиблих захисників України, започаткована у 2018 році.
Обов’язкова деталь — ім’я Героя (знайомого чи незнайомого), який віддав життя за Україну з 2014 по 2025 роки, закріплене на футболці.
Ім’я загиблого Захисника чи Захисниці можна обрати на тематичних сторінках пам’яті:
- https://memorybook.org.ua
- https://ukraine-memorial.org
- https://www.victims.memorial
- https://maidanmuseum.org/uk/storinka/nebesna-sotnya-0
Чому варто приєднатись?
- Цей забіг об’єднує тисячі українців у всьому світі — онлайн і офлайн.
- Це не просто спорт, це акт пам’яті, вдячності та сили національної єдності.
- Можна взяти участь у забігу у своєму місті або дистанційно з будь-якої точки світу.
Як взяти участь?
Офлайн: приєднуйтесь до забігу у вашому регіоні, щоб особисто вшанувати Героїв.
Онлайн: зареєструйтеся та бігайте у зручному для вас місці — разом ми сильніші!
Дата: 30 серпня 2025 року (остання субота місяця)
Початок забігу: 9:30
Реєстрація за посиланням https://fitofan.com/e900983141
Вдячність організаторам
Консульство України у Мілані щиро дякує ініціаторам та організаторам заходу за невтомну працю і відданість. Завдяки їхній підтримці ця подія щороку набирає масштабів і надихає нові покоління пам’ятати Героїв.
Ідея належить Олегу Дурмасенку — батьку загиблого «кіборга» Олексія Дурмасенка, а також активістам Таїсії Братасюк і Дмитру Примаченку.
Наші Герої не вмирають
💙💛 Ми пам’ятаємо. Ми біжимо. Приєднуйтесь і ви — вшануймо разом подвиг Героїв України!
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