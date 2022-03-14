Закінчення дії паспорта, його відсутність, внесення дітей. Як діяти в Італії

Ось що робити, якщо у вас закінчується дія паспорта, ви або ваші діти його взагалі не мають. Пояснення Консульства України в Мілані.

Консульства України в Італії змінило порядок оформлення паспортних документів у зв’язку із війною в Україні. Ось що робити, якщо у вас закінчується дія паспорта, ви або ваші діти його взагалі не мають.

Роз’яснення опублікувало Генеральне консульство України в Мілані.

Прийом у консульствах ведеться в порядку живої черги

Консульства розпочали прийом документів на продовження строку дії закордонних паспортів та внесення до них відомостей про неповнолітніх дітей.

Такі дії вчиняються безоплатно в день звернення.

Прийом документів здійснюється без попереднього запису в порядку живої черги.

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Продовження дії закордонного паспорта

В даний час консульства не виробляють нових закордонних паспортів. Якщо термін дії паспорта закінчився, його продовжують.

У разі відсутності паспорта, видається сертифікат, який його заміняє.

Для продовження закордонного паспорта, особи старші 16 років повинні особисто звернутися в консульство в Римі, Мілані, чи Неаполі.

Документи на продовження паспорта для осіб молодше 16 років подає його законний представник (батько, мати, опікун або піклувальник). В такому випадку до Генконсульства надається паспорт, що підлягає продовженню, дійсний паспорт (закордонний або «внутрішній») законного представника, свідоцтво про народження неповнолітньої особи.

Увага! Подавати документи на продовження паспорта можливо не раніше, ніж за 3 місяці до закінчення строку його дії.

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Внесення до паспорту інформацію про неповнолітню дитину

Для внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про дитину, її законний представник має подати такі документи:

закордонний паспорт законного представника (батька, матері, опікуна або піклувальника);

свідоцтво про народження (у разі відсутності свідоцтва про народження законний представник може подати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження);

дві фотокартки дитини розміром 3,5 х 4,5 см;

документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (рішення суду про встановлення опіки або піклування).

Документи, видані компетентними органами іноземної держави, що подаються для внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про дитину, засвідчуються в установленому законодавством порядку. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.

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Якщо у вас нема закордонного паспорта

Якщо ви приїхали в Італію без закордонного паспорта, вам слід особисто звернутися в консульство в Римі, Мілані, чи Неаполі для отримання довідки із фотокарткою, яка його заміняє.

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Отримання нового паспорта

Через війну в Україні, перевірити стан готовності закордонного паспорта на сайті passport.mfa.gov.ua. тимчасово неможливо.

Запити щодо готовності паспортів просимо надсилати на поштову скриньку консульств із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, якій оформлюється паспорт, та дати подачі документів на його оформлення.

Якщо у відповідь отримаєте підтвердження, що паспорт вже прибув до Генконсульства, забрати його можна буде без попереднього запису.

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