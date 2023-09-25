Замовляйте дублікати свідоцтв про народження, шлюб, смерть та інших на порталі Дія

Фізичні свідоцтва та витяги інколи губляться при переїздах. Лишитися без документів — це неприємний досвід, але є просте рішення. Нагадуємо, що замовити повторну видачу можна за кілька кліків на порталі Дія і забрати там, де зручно.

На порталі Дія можна замовити дублікати свідоцтв та витягів про:

✔️ народження

✔️ зміну імені

✔️ реєстрацію шлюбу

✔️ розірвання шлюбу

✔️ смерть

Ок, Діє. Як це зробити

Авторизуйтеся на порталі Дія 👉🏻 клікніть Послуги ➝ Довідки й витяги 👉🏻 виберіть потрібний документ 👉🏻 вкажіть, для кого документ, і причину повторної видачі 👉🏻 виберіть, де заберете документ 👉🏻 оплатіть послугу 👉🏻 підпишіть заяву Дія.Підписом або іншим КЕП

От і все! За кілька днів заберіть дублікат у ДРАЦС, який вказали при замовленні, чи у відділенні або кур’єра Укрпошти.

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