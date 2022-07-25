В Україні запрацювали нові правила отримання водійського посвідчення. Вводиться розмежування навчального процесу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Тепер необхідно:

Пройти теоретичну підготовку в автошколі. Свідоцтво про проходження підготовки видаватиметься без внутрішнього тесту і буде чинним 1 рік;

Пройти іспит з теорії у сервісному центрі МВС, проходження якого дає доступ до подальшого практичного навчання;

Обрати автошколу і пройти практичне навчання з керування транспортним засобом;

Пройти в автошколі внутрішній практичний тест. Свідоцтво про проходження практичного іспиту діятиме 2 роки;

Пройти практичний іспит у сервісному центрі МВС.

Теоретичний іспит

У теоретичному курсі потрібно вивчити правила дорожнього руху, правила експлуатації транспортних засобів, основи безпеки руху та надання домедичної допомоги. У тих, хто успішно здасть теорію та отримає Свідоцтво, буде рік, щоб пройти практичний курс навчання. Якщо цей термін пройшов, а людина, яка хотіла отримати посвідчення водія, так і не склала наступний екзамен з практичного водіння, має починати навчання спочатку.

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Практичний іспит

Складання практичного іспиту в автошколі обов’язкове. Після успішного складання практичного іспиту водієві видадуть свідоцтво, яке буде дійсно два роки.

“Таке розмежування навчального процесу не просто виглядає логічним, але вводиться ще й з огляду на світовий досвід. Фактично, це стане гарантією безпеки на дорогах, оскільки до практичного навчання допускатимуть тільки тих, хто вже знає правила дорожнього руху”, — розповіли у МВС.

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У МВС також зазначили, що всі, хто розпочав підготовку, перепідготовку в автошколі і підвищення кваліфікації водії до 24 липня, продовжують навчання відповідно до старих норм і складають внутрішні іспити в автошколі та іспити в територіальному сервісному центрі МВС за старим алгоритмом.

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