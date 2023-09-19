Запрошуємо на концерт “Бумбокс” у Римі та Мілані, у листопаді

Пісня “Ой у лузі червона калина” у виконанні Андрія Хливнюка на пустельному майдані у Києві, у перші дні воєнної навали Росії, нагадала мені усю історію національно-визвольного руху України.

Колись її співали наші дідусі, тепер її співаємо ми.

У листопаді, вперше в історії заснування гурту, концерти Андрія Хливнюка та його гурту “Бумбокс” пройдуть у Римі та Мілані.

Вперше українці в Італії зможуть заспівати гімн українського опору у війні із Росією, разом із гуртом “Бумбокс”.

РИМ: середа 22 листопада 2023, у театрі “Teatro Italia” за адресою via Bari 18, початок о 19.30.

МІЛАН: четвер 23 листопада 2023, у “Teatro Principe” за адресою viale Bigni 52 Milano, початок о 21 годині.

Квитки можна замовити тут: https://www.kvytok.it/uk/

Телефон для довідок +39 351 319 1444

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