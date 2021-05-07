Заробітчани виїжджатимуть за кордон назавжди – експерт

У найближчі роки, попри зусилля уряду, українських заробітчан за кордоном менше не стане, щобільше, багато хто почне залишатися там на постійне місце проживання.

Про це розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник в ефірі телеканалу «Україна 24».

Аналізуємо виконання президентської програми: повернення українців з трудової міграції

Зеленський у програмі обіцяв створити умови, щоб в українців за кордоном виникло бажання повернутися додому. Розбираємося, як виконується обіцянка.

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«Головний фактор, який підштовхує українців їхати працювати за кордон, — це велика різниця між заробітними платами в нашій країні та інших країнах, а також відсутність прогнозованого майбутнього. Люди не бачать своє майбутнє в Україні і їдуть за кордон, щоб і попрацювати, і прицінитися і зрозуміти, чи залишатися в Україні, або виїжджати за кордон назавжди. Я думаю, що в найближчі роки, 5-10-15 років, трудова міграція не буде зменшуватися, а буде перетворюватися на еміграцію, коли люди будуть забирати свої сім’ї та залишатися за кордоном назавжди», — сказав він.

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Нагадаємо, у 2020 році лише 34% опитаних мігрантів з України замислювалися про придбання нерухомості в Польщі, проте за перші три місяці 2021 року ситуація кардинально змінилася, і цього разу понад 55,5% опитаних мають намір розглянути це питання.

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