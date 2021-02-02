Заробітчани в котрий раз переказали в Україну рекордну суму грошей

Впродовж 2020 року обсяг грошей, які переказали в Україну трудові мігранти становив 12,121 млрд доларів, що на 200 млн доларів більше, ніж у 2019 році.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України, пишуть “Львівські новини”.

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Так, за грудень 2020 року об`єм грошей, які заробітчани переказали в Україну склав 1,129 мільярдів доларів – на 38 млн доларів більше, ніж роком раніше.

За даними центробанку, за неформальними каналами за рік в Україну було переведено 4,714 млрд доларів, що на 1,167 млрд доларів менше, ніж роком раніше (5 881 млн доларів).

У відомстві також уточнили, що приватні грошові перекази є доходом домашніх господарств, що надходить від інших домогосподарств з-за кордону, та пов’язані з тимчасовою або постійною міграцією населення.

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Грошові перекази українських трудових мігрантів є однією з найбільших статей надходження валюти до економіки. У 2019 році перекази заробітчан становили 7,7% ВВП України. У 2018 році обсяги переказів становили 10,88 млрд доларів, що становило 8,3% ВВП України відповідно.

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