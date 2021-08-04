Заробітчани переказали у червні в Україну понад 1 млрд доларів

В Україну з-за кордону за червень 2021 року приватні особи переказали 1 млрд 109 млн доларів. Це на 16,2% більше, ніж роком раніше (954 млн доларів),

Про це йдеться на офіційному порталі Національного банку України. Загалом, згідно опублікованих даних НБУ, за січень-червень 2021 року в Україну надійшло 6205 млн, що на 11,6% більше, ніж роком раніше (5559 млн доларів).

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В НБУ зазначають, що враховувалися як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-червні 2021 року за неформальними каналами в Україну було переказано 2 млрд 337 млн ​​доларів, що на 121 млн доларів більше, ніж за цей же період роком раніше (2 млрд 216 млн доларів).



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