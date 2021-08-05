Заробітчани повертаються. На західному кордоні України черги

На західному кордоні України сьогодні спостерігаються черги. Загалом на перетин державного кордону станом на 15:00 очікували понад 300 транспортних засобів.

Про це повідомляє “РБК-Україна” з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: ІЗ 5 СЕРПНЯ УКРАЇНА ПОСИЛЮЄ ПРАВИЛА ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ: ДЛЯ КОГО ОБОВ’ЯЗКОВА САМОІЗОЛЯЦІЯ

На кордоні з Польщею черги утворилися на пунктах пропуску “Грушів” та “Краковець”, там на пропуск чекають 30 та 90 автомобілів відповідно.

На словацькому кордоні черги на пунктах пропуску “Ужгород” та “М.Березний”. На цих прикордонних пунктах стоять 35 та 45 автомобілів відповідно.

На перетин кордону з Угорщиною чекають по 50 транспортних засобів у пунктах пропуску “Тиса” та “Лужанка”. І ще 10 автомобілів стоять у черзі на пункті пропуску “Дяково”, що на кордоні з Румунією.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії