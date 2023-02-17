За кордоном можна оформити україську ID картку

Державна міграційна служба нагадує, що у відокремлених підрозділах ДП «Документ» за кордоном доступна послуга оформлення першого паспорта громадянина у формі ID-картки по досягненню 14-річного віку.

Для цього необхідно звернутися до одного з підрозділів у Варшава Паспортний сервіс, Краків Паспортний сервіс, Гданськ Паспортний сервіс чи Вроцлав Паспортний сервіс з пакетом документів:

свідоцтво про народження;

паспорт громадянина України одного або двох з батьків;

довідка про реєстрацію місця проживання (за наявності);

РНОКПП або повідомлення про відмову від його прийняття (за наявності).

Важливо, що для зручності наших громадян прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом, так і у порядку «живої черги».

Під час отримання готової ID-картки проводиться процедура верифікації, тому присутність особи, на ім’я якої було оформлено документ — обов’язкова.

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