Зеленський розповів, як утримати українців, охочих виїхати за кордон

В Україні будується інфраструктура та залучаються інвестори. Все робиться для того, щоб українці не залишали країну та не переїжджали за кордон.

Про це розповів під час пресконференції президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про українців, які хочуть покинути країну. Так, гаранта запитали, що він може запропонувати 23% опитаним українцям і 50% молоді зі сходу країни, які хочуть переїхати за кордон.

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“Мені зрозумілий високий відсоток людей, особливо молоді на сході, які хочуть виїхати. Вони хочуть жити в стабільній ситуації, знайти себе. А для цього треба закінчити війну. Але є приклади, як-от Маріуполь: там багато всього зроблено, там дійсно сучасне місто і досить висока середня заробітна плата”, – говорив Зеленський.

Президент зазначив, що вже збудовано велику кількість інфраструктурних проєктів на Закарпатті та в Луганській і Донецькій області.

“Чому там? Тому що більшість людей не на сході, а переїхали. Багато з них не можуть себе знайти. Вони не дуже вірять у повернення на Донбас”, – додав гарант.

Зеленський також сказав, що багато жителів Донбасу, які переїхали в інші регіони, не почуваються вдома, але й у повернення до того, як завершиться війна, не вірять.

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“Вони перебувають у різних містах – хтось переїхав до Одеси, Харкова, Львова, особливо IT-вці переїхали до Києва. Вони все одно не вдома, і іноді, я розумію багатьох із них, вони не можуть себе знайти. Багато хто не дуже вірить у повернення на Донбас. І навіть якщо вони вірять, а я спілкувався з багатьма з них, з підприємцями, вони кажуть: “Ви закінчіть війну, а ми завжди повернемося. Зараз мені треба купувати квартиру або будинок, а там, у Донецьку, у мене був будинок… У мене є якісь гроші, я хочу поїхати”. Хтось хоче вчитися і так далі”, – розповів він.

Президент підкреслив, що його мета – йти до завершення війни, будувати інфраструктуру, залучати інвесторів.

“Чому ми проводили економічний форум саме на Донбасі? Щоб інвестори бачили, що там безпечно. Чому я їду на Донбас і беру послів? Тому що вони є послами своєї країни. Я показую їм ситуацію, кажу: вкладайте гроші”, – підсумував він.

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