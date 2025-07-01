KLR Bus — надійний український автобусний перевізник, який вже здобув довіру пасажирів на маршрутах до Німеччини, Іспанії, Чехії та інших країн Європи.
Тепер компанія відкриває новий напрямок — рейси Україна – Італія – Україна.
І найголовніше — комфорт пасажира завжди на першому місці.
Подорожуйте до понад 20 міст Італії — з 15 липня
Починаючи з 15 липня, відкривається пряме автобусне сполучення з України до понад 20 популярних міст Італії, зокрема:
Мілан, Болонья, Флоренція, Рим, Неаполь, Бергамо, Верона, Турин, Салерно, Барі, Сорренто, Сан-Ремо, Монако, Пескара, Беневенто, Генуя, Гроссето, Равенна, Тренто, Сієна, Фоджа, Анкона, Казерта, Амальфі — і це ще не повний список!
В Україні маршрут охоплює всі регіональні центри, що робить поїздку доступною з будь-якого міста.
Чому варто обрати KLR Bus для поїздки в Італію?
1. Комфортабельні автобуси
Сучасні транспортні засоби обладнані:
- м’якими сидіннями з регулюванням;
- розетками та USB-портами біля кожного місця;
- туалетом на борту;
- системою клімат-контролю, що забезпечує комфортну температуру в будь-яку пору року.
2. Професійний екіпаж
Наші водії мають багаторічний досвід міжнародних перевезень та проходять регулярне навчання.
3. Постійний зв’язок в дорозі
Швидкісний Wi-Fi завдяки технології Starlink дозволяє залишатися на зв’язку протягом усієї подорожі.
4. Вигідна ціна
Прозора та доступна цінова політика — без прихованих платежів.
☕ 5. Безкоштовні напої
Пасажири можуть скористатися напоями під час подорожі безкоштовно.
📍 6. Можливість обрати місце
Під час бронювання ви можете самостійно обрати зручне місце в автобусі.
📞 7. Цілодобова підтримка
Служба підтримки працює 24/7, готова допомогти в будь-який момент.
Знижки до 50% на квитки до Італії — при ранньому бронюванні
Плануєте подорож заздалегідь?
Скористайтеся акцією та отримайте значну знижку на автобусні квитки до Італії:
- -30% — при бронюванні за 30–39 днів до виїзду
- -40% — за 40–49 днів
- -50% — при купівлі квитків за 50+ днів
Як купити квиток?
Замовити квитки зручно через офіційний сайт: klr.com.ua — до 10% кешбеку при оплаті онлайн!
Або напишіть у WhatsApp: +39 392 272 09 08
KLR Bus — комфортна дорога між Україною та Італією
Подорожуйте з задоволенням, безпекою та впевненістю.
Італія ближче, ніж ви думаєте — з KLR Bus!
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