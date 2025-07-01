KLR Bus — надійний український автобусний перевізник, який вже здобув довіру пасажирів на маршрутах до Німеччини, Іспанії, Чехії та інших країн Європи.

Тепер компанія відкриває новий напрямок — рейси Україна – Італія – Україна.

І найголовніше — комфорт пасажира завжди на першому місці.

Подорожуйте до понад 20 міст Італії — з 15 липня

Починаючи з 15 липня, відкривається пряме автобусне сполучення з України до понад 20 популярних міст Італії, зокрема:

Мілан, Болонья, Флоренція, Рим, Неаполь, Бергамо, Верона, Турин, Салерно, Барі, Сорренто, Сан-Ремо, Монако, Пескара, Беневенто, Генуя, Гроссето, Равенна, Тренто, Сієна, Фоджа, Анкона, Казерта, Амальфі — і це ще не повний список!

В Україні маршрут охоплює всі регіональні центри, що робить поїздку доступною з будь-якого міста.

Чому варто обрати KLR Bus для поїздки в Італію?

1. Комфортабельні автобуси

Сучасні транспортні засоби обладнані:

м’якими сидіннями з регулюванням;

розетками та USB-портами біля кожного місця;

біля кожного місця; туалетом на борту;

на борту; системою клімат-контролю, що забезпечує комфортну температуру в будь-яку пору року.

2. Професійний екіпаж

Наші водії мають багаторічний досвід міжнародних перевезень та проходять регулярне навчання.

3. Постійний зв’язок в дорозі

Швидкісний Wi-Fi завдяки технології Starlink дозволяє залишатися на зв’язку протягом усієї подорожі.

4. Вигідна ціна

Прозора та доступна цінова політика — без прихованих платежів.

☕ 5. Безкоштовні напої

Пасажири можуть скористатися напоями під час подорожі безкоштовно.

📍 6. Можливість обрати місце

Під час бронювання ви можете самостійно обрати зручне місце в автобусі.

📞 7. Цілодобова підтримка

Служба підтримки працює 24/7, готова допомогти в будь-який момент.

Знижки до 50% на квитки до Італії — при ранньому бронюванні

Плануєте подорож заздалегідь?

Скористайтеся акцією та отримайте значну знижку на автобусні квитки до Італії:

-30% — при бронюванні за 30–39 днів до виїзду

— при бронюванні за 30–39 днів до виїзду -40% — за 40–49 днів

— за 40–49 днів -50% — при купівлі квитків за 50+ днів

Як купити квиток?

Замовити квитки зручно через офіційний сайт: klr.com.ua — до 10% кешбеку при оплаті онлайн!

Або напишіть у WhatsApp: +39 392 272 09 08

KLR Bus — комфортна дорога між Україною та Італією

Подорожуйте з задоволенням, безпекою та впевненістю.

Італія ближче, ніж ви думаєте — з KLR Bus!

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