Зі Львова до Риму, Неаполя та Мілана літатиме нова авіакомпанія

Відомий український лоукостер SkyUp відкрив продаж квитків на рейси зі Львова до міст Італії, в які раніше літав Ernest Airlines, що напередодні втратив ліцензію.

Навесні авіакомпанія почне літати до Мілана (Бергамо), Неаполя та Рима. Квитки до Мілана можна придбати починаючи з 30 березня 2020. Рейси виконуватимуть що понеділка та п’ятниці. Бронювання квитків доступне до 23 жовтня.

30 березня також стартують рейси й до Неаполя, також кожного понеділка та п’ятниці.

До Рима можна буде полетіти з 29 березня кожного вівторка, четверга та неділі. Бронювання також доступне до кінця жовтня.

Квитки можна придбати на сайті авіаперевізника.

Авіакомпанія змінила правила перевезення пасажирів та багажу, зокрема збільшивши норму перевезення ручної поклажі.

Зі Львова компанія літає до Києва, Харкова, ОАЕ, Праги, Тель-Авіва та Парижа, а також виконує чартерні рейси.

Згодом SkyUp також літатиме до Барселони, Батумі та Бургаса, а також отримала дозвіл на польоти до Іракліона та Стамбула.