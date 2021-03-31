З якими країнами Україна має угоди про пенсійне забезпечення

Україна уклала міжнародні договори у галузі соціального та, зокрема, пенсійного забезпечення з такими державами: Бельгія, Білорусь, Болгарія, Вірменія, Грузія, Азербайджан, Естонія, Казахстан, Киргизстан, Королівство Іспанія, Латвія, Литва, Молдова, Польща, Португалія, Російська Федерація, Словаччина, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Чехія.

Читайте також: УКРАЇНЦІ МАТИМУТЬ ВНУТРІШНІЙ І ЗАКОРДОННИЙ ПАСПОРТ У СМАРТФОНІ

Між Україною та Білоруссю, Вірменією, Казахстаном, Киргизстаном, Російською Федерацією, Таджикистаном, Туркменістаном та Узбекистаном зарахування стажу роботи базується на територіальному принципі, за яким витрати на виплату пенсій здійснює держава, на території якої проживає отримувач.

На пропорційному принципі ґрунтуються договори з Латвією, Литвою, Іспанією, Естонією, Словаччиною, Чехією, Болгарією, Португалією, Польщею.

Читайте також: УКРАЇНЦІ ОТРИМАЮТЬ ПОДВІЙНЕ ГРОМАДЯНСТВО, АЛЕ НЕ З РОСІЄЮ

За цими договорами кожна договірна сторона призначає та виплачує пенсію за відповідний страховий (трудовий) стаж, набутий на її території, і у випадку переїзду особи, якій призначена пенсія, на постійне проживання до цих держав ПФУ продовжує переказувати призначену в Україні пенсію за новим місцем проживання пенсіонера у доларах чи євро або навпаки – при переїзді в Україну інша договірна сторона продовжуватиме виплачувати пенсію пропорційно до набутого стажу.

Посольство України нещодавно повідомило, що ведуться перемовини з Італією, однак, рішення на користь наших громадян поки не прийнято.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії