З 1 липня Україна ввела із Росією візовий режим з росіянами

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко нагадав, що з 1 липня почало діяти рішення про візовий режим з громадянами Російської Федерації.

Пряма мова Дейнеко: “Відсьогодні (з 1 липня – ред.) на кордоні почало діяти рішення уряду про припинення безвізових поїздок для росіян…

Візовий режим також дозволить посилити безпеку нашої держави. Тепер мету своєї поїздки до України кожному росіянину доведеться обґрунтовувати заздалегідь.

Та хочу попередити громадян РФ: навіть якщо отримали візу, розслаблятися не варто! Це ще не гарантує безперешкодний в’їзд до України. Адже власники візи мусять відповідати й іншим умовам перетину українського кордону. І прикордонники обов’язково їх перевірятимуть. А за наявності обґрунтованих підстав, візу буде скасовано на місці!”.

Нагадаємо: Державна прикордонна служба готова до перевірки громадян Росії, які матимуть намір потрапити до України після введення візового режиму 1 липня, але віза не є стовідсотковою гарантією для перетину кордону.

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