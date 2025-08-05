23 червня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову №734, яка затверджує новий Порядок визнання результатів навчання на рівні повної загальної середньої освіти, здобутих за кордоном через формальну або неформальну освіту.

Що передбачає новий Порядок?

Документ регламентує механізми організації та проведення процедури визнання результатів навчання, отриманих українськими громадянами у закордонних освітніх закладах чи суб’єктах освітньої діяльності.

Визнання здійснюється закладами освіти України, що надають повну загальну середню освіту, на відповідному рівні або рівнях освіти. Це дозволить офіційно підтвердити знання та навички, отримані за межами України як у формальному, так і у неформальному форматі навчання.

Для кого це важливо?

Для українських учнів та студентів, які навчалися або навчаються за кордоном.

Для батьків, які планують повернути дітей до навчання в Україні після періоду навчання за кордоном.

Для освітніх установ, що тепер мають чіткий алгоритм визнання іноземного досвіду навчання.

Які переваги дає новий порядок?

Полегшення процедури адаптації учнів, які повертаються з-за кордону.

Офіційне підтвердження рівня освіти, що сприяє подальшому навчанню або працевлаштуванню.

Визнання неформальної освіти, що є важливим для учнів з різним досвідом навчання.

Підсумок

Постанова №734 від 23 червня 2025 року — важливий крок для інтеграції української освітньої системи з міжнародними стандартами, що враховує сучасні форми навчання і підтримує громадян України з різним освітнім досвідом.

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