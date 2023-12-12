Коли українцям в Італії слід виробляти українську ID-картку

Центр обслуговування громадян “Паспортний сервіс” МВС України нагадує, що ID-картка видається у разі:

▪️ досягнення 14-річного віку;

▪️ втрати/викрадення паспорта:

▪️ закінчення терміну дії паспорта;

▪️ зміни інформації;

▪️ виявлення помилки в інформації;

▪️ непридатності паспорта до подальшого використання;

▪️ присвоєння РНОКПП або повідомлення про відмову від його прийняття;

▪️ замість паспорта зразка 1994 року (якщо власник не вклеїв фото в паспорт протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років, 👉з урахуванням особливостей дії воєнного стану в Україні);

▪️ замість паспорта зразка 1994 року (за бажанням).

Державна міграційна служба України наголошує, що законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів громадянина України зразка 1994 року. Тобто, якщо Ваш паспорт-книжечка не має ніяких пошкоджень і містить актуальну інформацію – він є дійсним документом й обміняти його на ID-картку Ви можете за власним бажанням.

Разом з тим, зверніть увагу, що ID-картка видається

зі строком дії 4 роки особам віком від 14 до 18 років;

зі строком дії 10 років особам, яким виповнилося 18 років і більше.

Для оформлення ID-картки звертайтеся до будь-якого підрозділу ДМС, «Паспортного сервісу» чи ЦНАП, незалежно від місця реєстрації. Додаткову інформацію про необхідні документи, вартість послуги, адреси та контакти підрозділів ДМС ви можете знайти на нашому офіційному сайті https://dmsu.gov.ua/

Наталія Науменко МВС України Центр обслуговування громадян “Паспортний сервіс”

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