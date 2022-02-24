У зв’язку із повномасштабним нападом Росії на Україну, Консульства повідомляють про запровадженНЯ воєнного стану в Україні, припинення авіасполучення та прийом громадян у звичайному режимі

РОБОТА У ШТАТНОМУ РЕЖИМІ

«Дипломатичні представництва України в Італії працюють у штатному режимі, виконують всі свої обов’язки та не припиняють прийом громадян.

ГАРЯЧІ ЛІНІЇ ДИПУСТАНОВ

У разі надзвичайної ситуації, яка потребує негайного реагування Посольства та консульств, звертайтеся за телефонами «гарячих ліній» наших установ в Італії, або на електронну пошту.

Посольство України в Італії (консульський відділ) +393519886823 Roma, via Monte Pramaggiore, 13

gc_it@mfa.gov.ua

Генеральне консульство України в Мілані +393487254038 Milano, via Ludovico di Breme, 11

gc_itm@mfa.gov.ua

Генеральне консульство України в Неаполі +393277364822 Napoli, via G.Porzio, 4 Centro Direzionale, isola B-3, int.5-6

gc_itn@mfa.gov.ua

ЗАКРИТТЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ

Через високий ризик авіаційній безпеці прийнято рішення про тимчасове закриття повітряного простору України для цивільної авіації.

Громадянам України, які перебувають за кордоном, рекомендовано:

залишатися в місцях тимчасового проживання, слідкувати за подальшим розвитком подій,

зареєструватися в електронній системі «ДРУГ» (https://friend.mfa.gov.ua)

підтримувати зв’язок із відповідними посольствами/консульствами України для подальших інструкцій (відповідні контакти зазначені на головних сторінках веб-сайтів дипломатичних установ).

Маріанна Сороневич

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