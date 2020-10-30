Консульство України в Мілані припиняє прийом через коронавірус

Генеральне консульство України в Мілані тимчасово припиняє особистий прийом відвідувачів. Прийом не проводитиметься з 28 жовтня по 6 листопада 2020.

Таке рішення прийнято згідно рекомендацій Міністерства охорони здоров’я Італійської Республіки із метою дотримання відповідного медичного протоколу, у зв’язку із підтвердженим випадком зараження COVID-19 одного із працівників установи.

Громадянам, які мають запис на вчинення консульських дій у згаданий період, буде надано змогу отримати консульську послугу пізніше у зручний для них день та час, про що вони отримають повідомлення відповідного змісту за телефоном або електронною поштою.

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Інформацію про відновлення прийому буде розміщено на офіційних web-ресурсах Генконсульства додатково.

Генеральне консульство України в Мілані дякує за розуміння.

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