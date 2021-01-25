Консульство України в Італії надаватиме знижки на вартість послуг

Деяким категоріям громадян України, що звертаються за вчиненням консульських дій, Консульство України буде надаватися пільги на оплату.

Кабінет міністрів схвалив підготовлений МЗС проєкт Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо надання пільг окремим категоріям громадян України, що звертаються за вчиненням консульських дій”.

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Розповімо про цю ініціативу детальніше:

Корекція несправедливості

Консульський збір не підпадає під дію Декрету про державне мито. І, відповідно, пільги не поширюються на сплату консульських послуг.

Несправедливо? Ми такої ж думки.

Тому підготовлений МЗС проєкт закону покликаний цю ситуацію виправити ⚖ та створює правові підстави для безоплатного оформлення закордонних паспортів та надання нотаріальних послуг для деяких категорій українських громадян за кордоном.

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Кому консульство України надаватиме знижки на послуги

1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

осіб з інвалідністю І та ІІ груп

дітей з інвалідністю

Коли можна отримати знижки на ціну на послуги

Після схвалення Верховною Радою і підписання Президентом проєкт стане Законом і встановлені ним пільги при сплаті консульського збору будуть введені в дію з 1 січня 2022 року.

В одному з наших наступних дописів #КонсулДопомагає ми продовжимо тему гарних новин й коротко розповімо про плани консульської служби на наступний рік.

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