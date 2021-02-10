13 березня 2021 року з 11.00 в м. Джоя Тауро (регіон Калабрія) відбудеться виїзне консульське обслуговування громадян за участю представників Генерального консульства України в Неаполі.
Про це генконсульство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
Де пройде консульське обслуговування громадян
Прийом проводитиметься у приміщенні українсько-італійської благодійної асоціації «Вікторія» за адресою: Strada statale 111 n 245 – Gioia Tauro.
Як записатися на консульське обслуговування
З метою підготовки консульського обслуговування, а також необхідності дотримання карантинних вимог просимо обов’язково заявити про Вашу присутність та попередньо записатися на прийом по телефонах або електронною поштою:
Tel: 3337903161 – Любов Миколаївна, 3348002078 – Лілія Юріївна
Email:b.lyubov@hotmail.com
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Які документи можна оформити
Під час консульського обслуговування громадян, за наявності відповідних документів у заявника, будуть вчинятися такі консульські дії:
- Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
- Постановка на тимчасовий та постійний консульський облік.
- Зняття громадян з консульського обліку.
- Витребування документів з України.
- Вчинення нотаріальних дій (у т.ч. оформлення довіреностей, засвідчення справжності підпису особи на заявах, засвідчення справжності підпису перекладача тощо).
- Видача довідок, передбачених законодавством України та Італії (Nulla Osta al matrimonio тощо).
Як підготуватися до прийому
З переліком документів, які мають бути пред’явлені заявником для вчинення консулом згаданих консульських дій, можливо ознайомитися на веб-сторінці Генерального консульства України в Неаполі, в рубриці «Консульські питання» і далі “Поширені питання / FAQ”;
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Оплата консульських послуг
Оплата за консульські послуги здійснюється виключно банківською карткою (картка-банкомат, кредитна, препагата) через наявний під час прийому термінал POS, відповідно до існуючих тарифів (див. рубрику «Консульські питання» і далі «Тарифи консульського збору»).
В разі потреби, додаткову інформацію можна отримати в ГКУ в Неаполі: за номером телефону 081 787 54 33, а також за результатами запиту на електронну адресу gc_itn@mfa.gov.ua чи факс 081 605 78 67.
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