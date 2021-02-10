13 березня 2021 року з 11.00 в м. Джоя Тауро (регіон Калабрія) відбудеться виїзне консульське обслуговування громадян за участю представників Генерального консульства України в Неаполі.

Про це генконсульство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Де пройде консульське обслуговування громадян

Прийом проводитиметься у приміщенні українсько-італійської благодійної асоціації «Вікторія» за адресою: Strada statale 111 n 245 – Gioia Tauro.

Як записатися на консульське обслуговування

З метою підготовки консульського обслуговування, а також необхідності дотримання карантинних вимог просимо обов’язково заявити про Вашу присутність та попередньо записатися на прийом по телефонах або електронною поштою:

Tel: 3337903161 – Любов Миколаївна, 3348002078 – Лілія Юріївна

Email:b.lyubov@hotmail.com

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Які документи можна оформити

Під час консульського обслуговування громадян, за наявності відповідних документів у заявника, будуть вчинятися такі консульські дії:

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Постановка на тимчасовий та постійний консульський облік.

Зняття громадян з консульського обліку.

Витребування документів з України.

Вчинення нотаріальних дій (у т.ч. оформлення довіреностей, засвідчення справжності підпису особи на заявах, засвідчення справжності підпису перекладача тощо).

Видача довідок, передбачених законодавством України та Італії (Nulla Osta al matrimonio тощо).

Як підготуватися до прийому

З переліком документів, які мають бути пред’явлені заявником для вчинення консулом згаданих консульських дій, можливо ознайомитися на веб-сторінці Генерального консульства України в Неаполі, в рубриці «Консульські питання» і далі “Поширені питання / FAQ”;

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Оплата консульських послуг

Оплата за консульські послуги здійснюється виключно банківською карткою (картка-банкомат, кредитна, препагата) через наявний під час прийому термінал POS, відповідно до існуючих тарифів (див. рубрику «Консульські питання» і далі «Тарифи консульського збору»).

В разі потреби, додаткову інформацію можна отримати в ГКУ в Неаполі: за номером телефону 081 787 54 33, а також за результатами запиту на електронну адресу gc_itn@mfa.gov.ua чи факс 081 605 78 67.

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