Консульство України у Римі з 01 липня 2022 року змінює графік прийому громадян

Консульство України у Римі повідомило про зміну графіку прийому громадян з 01 липня 2022 року.

“Просимо звернути увагу, що Консульський відділ Посольства України в Італійській Республіці з 01 липня 2022 року здійснюватиме прийом громадян за таким графіком” – повідомлено на ФБ сторінці установи.

Паспортні питання для тимчасово переміщених осіб

З невідкладних паспортних питань для тимчасово переміщених осіб (продовження терміну дії паспорта, внесення інформації про дитину у паспорт одного з батьків, видача тимчасового документа з фото) у порядку живої черги:

вівторок, четвер: з 09.00 до 13.00, з 14.00 до 16.00;

субота: з 10.00 до 14.00.

Консульські питання лише за попереднім записом

З інших питань (нотаріат, Nulla Osta al Matrimonio, консульський облік, довідки, оформлення ПГУВК тощо) виключно за попереднім онлайн записом на сайті

Понеділок, середа та п’ятниця: з 09.00 до 13.00, з 14.00 до 16.00.

Видача готових паспортів

ВАЖЛИВО! Видача готових паспортів з 01 липня 2022 року відбуватиметься у порядку живої черги за таким графіком: понеділок, Четвер з 14-00 до 15-30

Прийом у неділю

Прийом у неділю відбувається за крайньої потреби: загроза життю чи здоров’ю громадян України.

Будьте уважні, плануючи візит до установи.

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