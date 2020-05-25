Консульство у Мілані відновило роботу після карантину

Генеральне Консульство України в Мілані відновлює роботу після карантину та повідомляє про процедуру запису та прийому громадян із 25 травня.

У повідомленні ГКУ в Мілані читаємо:

До зняття обмежувальних заходів, пов’язаних з пандемією COVID-19, прийом буде здійснюватись виключно за попереднім записом на сайті www.consmilano.com.ua

Запис на оформлення «білого паспорта» та видачу готового закордонного паспорта за електронною адресою gc_itm@mfa.gov.ua

Проголошені італійськими органами вимоги щодо перебування відвідувачів у приміщенні консульства до зняття обмежувальних заходів:

використання захисних масок та, по можливості, рукавичок;

дотримання необхідної безпекової дистанції (не меньш 1 метра), як у приміщенні консульства, так й зовні;

максимальна одночасна кількість відвідувачів у приміщенні консульства: 1 особа/1 родина на кожному з 5 віконець/місць прийому.

У разі недотримання зазначених вимог консульство залишає за собою право відмовити у наданні консульських послуг, у перебуванні заявника у приміщенні консульства та може припинити прийом до відновлення необхідного противірусного режиму.

Дякуємо за розуміння! Це – задля Вашої безпеки та здоров”я!

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