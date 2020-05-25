Консульство у Неаполі відновило роботу після карантину

Генеральне консульство України в Неаполі відновило регулярний прийом громадян України для вчинення консульських дій.

Генконсульство докладно роз’яснює процедуру запису онлайн, які послуги надаватимуться в порядку «живої черги», які документи потрібно мати із собою, куди звертатися за додатковою інформацією.

У повідомленні ГКУ в Неаполі читаємо:

Враховуючи потреби громадян України, в умовах продовжуваних в Італії карантинних заходів ГКУ в Неаполі відновлено з 25 травня 2020 року регулярний прийом громадян України для вчинення консульських дій.

Прийом виключно за попереднім записом

Прийом здійснюватиметься виключно за попереднім записом online на веб-сторінці установи за посиланням

Реєстрація заявників на вчинення всіх консульських дій здійснюватиметься виключно через зазначений вище сайт.

При реєстрації на сайті ви маєте вводити про себе достовірні дані, у т.ч. свою актуальну адресу електронної пошти, через яку буде відбуватися подальша комунікація між вами і ГКУ в Неаполі.

Процедура реєстрації на сайті є надзвичайно простою (займає до 2 хв часу), ви самостійно можете її пройти, а тому з метою дотримання вимог законодавства стосовно безпосередньої взаємодії відвідувачів і Генконсульства просимо не користуватися послугами сторонніх організацій.

Відвідувачі прийматимуться у дні і години, які вони обиратимуть самостійно на сайті для кожної окремої консульської дії – нотаріат, подача документів для отримання нового закордонного паспорту, посвідчення особи на повернення в Україну, документів на набуття громадянства за народженням, документи для одруження, інші консульські дії.

У разі потреби вчинення консульських для членів сім’ї просимо врахувати, що реєстрація на сайті має відбуватися для всіх осіб-членів сім’ї окремо з обиранням для кожного відповідного дня та години відвідування установи.

Консульське обслуговування відбувається виключно для тієї консульської дії, яку ви обрали на сайті при бронюванні візиту.

Оскільки, якщо в консульстві при спілкуванні з вами з’ясується, що вам потрібна інша дія ніж та, що ви обрали при реєстрації, вам може бути відмовлено оскільки на іншу, насправді потрібну вам консульську дію на цей день графік буде заповнено. У цьому зв’язку обирайте саме ті дії, які вам потрібні.

При реєстрації через сайт в електронній формі на прийом, на вказану вами електронну адресу буде додатково надіслано інформацію про запитувану вами консульську дію, перелік документів та копії, які ви маєте надати в ГКУ, тариф, за яким ви маєте сплатити платіжною карткою у приміщенні ГКУ.



В порядку «живої черги» ГКУ в Неаполі залишається опрацювання таких консульських дій:

в понеділок та четвер з 15 до 17 год – 1) видача готових закордонних паспортів (при собі мати попередній закордонний паспорт або довідку з поліції про втрату паспорта); інформацію про готовність паспортів до видачі можна відслідковувати за посиланням https://naples.mfa.gov.ua/…/4838-spisok-gotovih-pasportiv-g…, 2) видача виготовлених посвідчень особи на повернення в Україну (при собі мати попередній закордонний паспорт або довідку з поліції про втрату паспорта) та 3) видача оформлених довідок з питань паспортних та громадянства;

в понеділок та четвер з 15 до 17 – видача виготовленого документу про шлюбоспроможність (nulla osta al matrimonio);

в понеділок, вівторок, четвер та п’ятницю з 12 до 13 – видача виготовлених інших довідок (у т.ч. італомовних).

З собою потрібно обов’язково мати

При подачі документів до ГКУ в Неаполі на обраний вами на сайті час, обов’язково мати з собою:

платіжну картку з відомим вам кодом, на якій є кошти, що ви маєте сплатити через термінал у приміщенні ГКУ (сплата за консульську дії відбувається виключно у безготівковій формі);

оригінали необхідних документів і їхні якісні копії (про їхній перелік вас буде поінформовано на вашу електронну адресу, яку ви вказали при реєстрації на прийом до консульства. Додатково про перелік необхідних документів і копій для подачі до ГКУ для вчинення відповідної консульської дії ви можете ознайомитись за посиланням;

попередньо роздруковані та заповнені вами (в частині персональних даних, що виділено жовтим кольором) заяви, форми яких ви можете знайти за посиланням:



Просимо прибути до Генконсульства вчасно – на обраний вами час – з дотримання вимог, зазначених у пункті 2, вище. У разі недотримання цієї процедури ГКУ в Неаполі, на жаль, не матиме можливості вчинити консульську дію, і вам буде запропоновано обрати іншу дату/годину, коли ви будете готові до подачі повного пакету документів.

Прийом відвідувачів у приміщенні ГКУ здійснюватиметься із суворим дотриманням санітарно-протиепідеміологічного режиму (наявність маски і рукавичок обов’язкова з дотриманням дистанції між відвідувачами не менше одного метра при вході і безпосередньо в установі). Звертаємо увагу на те, що прийом відвідувачів в ГКУ в Неаполі не здійснюватиметься у вихідні та святкові, відповідно до законодавства України, дні. У разі потреби, додаткову інформацію у робочі дні ви можете отримати за номером 081 7875433 із 9.15 до 13.00 год та 15.00 до 17.00 год, а також написавши до ГКУ на електронну адресу gc_itn@mfa.gov.ua. Телефон цілодобової «гарячої лінії» – +39-327-736-48-22 (у випадках загрози життю чи смерті громадян України).

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