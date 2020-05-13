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Консульство у Римі відновлює прийом громадян

Консульський відділ Посольства України в Італії у Римі повідомив про відновлення прийому громадян з консульських питань.

Прийом відновиться з 25 травня 2020.

З метою дотримання встановлених італійським законодавством санітарно-епідеміологічних норм для недопущення розповсюдження коронавірусу COVID-19 та забезпечення особистої безпеки відвідувачів та працівників прийом відбуватиметься виключно за пепереднім записом.

За записом консульство прийматиме з таких питань:

  • оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон
  • оформлення нотаріальних документів (довіреності, заяви тощо)
  • оформлення довідок (у т.ч. Nulla osta al matrimonio).

Як записатися на прийом

Запис на прийом здійснюватиметься за номером телефону: +39 06 82003641 або через електронну пошту: cons_ua@libero.it)

Без попереднього запису громадяни прийматимуться з таких питань:

  • реєстрація громадянства України за народженням;
  • оформлення посвідчення на повернення в Україну;
  • оформлення документів про смерть;
  • прийняття на постійний/тимчасовий консульський облік.
  • видача виготовлених паспортів громадянина України

Привала видачі готових паспортів

Видача виготовлених паспортів громадянина України для виїзду за кордон відбуватиметься без попереднього запису за таким графіком:
Понеділок, Вівторок, Четвер з 15.00 до 16.30.

Умови прийому громадян

Римське консульство повідомляє, що потрібна вам консульська дія може бути вчинена лише за умови наявності у Вас заздалегідь підготовлених та впорядкованих усіх необхідних документів, фотокопій та фотокарток , після сплати консульського збору.

Оплатити послуги можна платіжною карткою безпосередньо в приміщенні консульства, тому, подбайте про наявність картки банкомату.

Привила відвідування консульського відділу

  • допуск відвідувачів до приміщення консульського відділу здійснюється виключно у призначений Вам час;
  • забороняється вхід до приміщення без захисних масок та рукавичок;
  • перебування у приміщенні консульства супроводжуючих осіб не дозволяється (виняток: батьки можуть супроводжувати дитину, якої стосується оформлення паспорта);
  • під час перебування у приміщенні консульства необхідно дотримуватися відстані один від одного не менше 1,5 метра.

Також рекомендуємо слідкувати за оновленням інформації про подальший режим роботи консульського відділу ПУ в Італії на офіційній веб-сторінці установи

Також рекомендуємо слідкувати за оновленням інформації про подальший режим роботи консульського відділу ПУ в Італії на офіційній веб-сторінці установи або на їх сторінці у ФБ.

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