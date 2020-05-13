Консульство у Римі відновлює прийом громадян

Консульський відділ Посольства України в Італії у Римі повідомив про відновлення прийому громадян з консульських питань.

Прийом відновиться з 25 травня 2020.

З метою дотримання встановлених італійським законодавством санітарно-епідеміологічних норм для недопущення розповсюдження коронавірусу COVID-19 та забезпечення особистої безпеки відвідувачів та працівників прийом відбуватиметься виключно за пепереднім записом.

За записом консульство прийматиме з таких питань:

оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

оформлення нотаріальних документів (довіреності, заяви тощо)

оформлення довідок (у т.ч. Nulla osta al matrimonio).

Як записатися на прийом

Запис на прийом здійснюватиметься за номером телефону: +39 06 82003641 або через електронну пошту: cons_ua@libero.it)

Без попереднього запису громадяни прийматимуться з таких питань:

реєстрація громадянства України за народженням;

оформлення посвідчення на повернення в Україну;

оформлення документів про смерть;

прийняття на постійний/тимчасовий консульський облік.

видача виготовлених паспортів громадянина України

Привала видачі готових паспортів

Видача виготовлених паспортів громадянина України для виїзду за кордон відбуватиметься без попереднього запису за таким графіком:

Понеділок, Вівторок, Четвер з 15.00 до 16.30.

Умови прийому громадян

Римське консульство повідомляє, що потрібна вам консульська дія може бути вчинена лише за умови наявності у Вас заздалегідь підготовлених та впорядкованих усіх необхідних документів, фотокопій та фотокарток , після сплати консульського збору.

Оплатити послуги можна платіжною карткою безпосередньо в приміщенні консульства, тому, подбайте про наявність картки банкомату.

Привила відвідування консульського відділу

допуск відвідувачів до приміщення консульського відділу здійснюється виключно у призначений Вам час ;

; забороняється вхід до приміщення без захисних масок та рукавичок;

вхід до приміщення перебування у приміщенні консульства с упроводжуючих осіб не дозволяється (виняток: батьки можуть супроводжувати дитину, якої стосується оформлення паспорта);

(виняток: батьки можуть супроводжувати дитину, якої стосується оформлення паспорта); під час перебування у приміщенні консульства необхідно дотримуватися відстані один від одного не менше 1,5 метра.

Також рекомендуємо слідкувати за оновленням інформації про подальший режим роботи консульського відділу ПУ в Італії на офіційній веб-сторінці установи

Також рекомендуємо слідкувати за оновленням інформації про подальший режим роботи консульського відділу ПУ в Італії на офіційній веб-сторінці установи або на їх сторінці у ФБ.