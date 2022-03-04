Куди звертатися українським біженцям в північній Італії

ЦІ правила поширюються на усіх українських біженців в Італії. У цій статті приведено інформацію, надану Генеральним консульством України в Неаполі,

Реєстрація в італійських органах

Громадяни України, які прибувають до Італії, повинні повідомити компетентним

органам Італії місце та день прибуття.

Відповідно до італійського законодавства, кожен громадянин, який прибув з України, у термін до 8 днів повинен обов’язково звернутися до Комісаріату чи Головного управління поліції (Questura), щоб надати заяву про свою присутність на території Італії (dichiarazione di presenza).

У Комісаріаті чи Головного управління поліції (Questura), ви можете отримати інформацію щодо дозволу на проживання (Permesso di Soggiorno) на політичний притулок/гуманітарний

захист/возз’єднання сім’ї тощо.

Обов’язковим є отримання тимчасової картки медичного обслуговування (tessera STP).

Генеральне консульство України в Мілані залучило волонтерів для допомоги у розміщенні біженців на території Північної Італії.

Звертайтеся, будь ласка, за телефонами:

🔸+393516149179

🔸+393519303843

Просимо заповнити форму, щоб консульство та волонтери зрозуміли ваші потреби.

Генеральне консульство України в Мілані на вимогу італійської сторони, просить волонтерів переконливо просить завчасно інформувати у письмовому вигляді місцеву Префектуру про ваш намір перевезти біженців з України, зазначаючи точну кількість осіб, яку планується привезти.

У копії такого листа обов’язково зазначайте Генеральне консульство України в Мілані (milanoconsolato1@gmail.com).

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