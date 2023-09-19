Маляр: Допомога діаспори у протидії російським фейкам є надзвичайно важливою

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на зустрічі із делегацією Стратегічної військової ради при Світовому Конгресі Українців наголосила, що посилення співпраці у сфері протидії російській пропаганді у світі є надзвичайно важливим.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міноборони, передає Укрінформ.

“Сьогодні боротьба з російськими окупантами інтенсивно ведеться як на полі бою, так й інформаційно. Ми воюємо зброєю та інформацією, тому ми вдячні партнерам, українській діаспорі та всім, хто нас підтримує, за надання матеріальної допомоги, техніки та зброї, а також за зусилля з протидії російській дезінформації. Адже нині Україна твердо відстоює не лише власну незалежність, а й безпеку та стабільність Європи, виступає потужним форпостом на східному фланзі НАТО”, – зазначила Маляр.

Заступниця очільника Міноборони ознайомила представників делегації з напрямами роботи Міністерства оборони в умовах війни та особливостями реагування на інформаційні виклики, яких сьогодні чимало. Вона наголосила, що РФ з початку широкомасштабного вторгнення цілеспрямовано атакує всі сфери життя України, в тому числі через потужне поширення пропаганди як всередині країни, так і за кордоном. Тому допомога української діаспори у протидії російським наративам та фейкам є надзвичайно важливою, адже об’єднаний медійний фронт – це теж зброя.

Також Маляр зосередила увагу на конкретних векторах подальшої співпраці у сфері забезпечення Збройних Сил та підтримки українських воїнів. “Наші люди – це наша найбільша цінність. На відміну від держави-окупанта, Україна береже своїх захисників та захисниць, ми воюємо не кількістю, а якістю. Тому постачання зброї та техніки до України, збільшення міжнародної допомоги та реалізація спільних проєктів щодо лікування, реабілітації наших воїнів, підтримки сімей військовослужбовців – це все фактори наближення нашої спільної перемоги”, – акцентувала вона

Своєю чергою, Ігор Козак, член делегації, запевнив у подальшій підтримці України на всіх можливих рівнях, зокрема через заклики до урядів країн Заходу допомогти Україні захистити власний суверенітет. Делегати окреслили майбутню дорожню карту щодо співпраці з Міноборони та висловили беззаперечну впевненість у перемозі українського народу.

Як повідомляв Укрінформ, 6–7 вересня державний секретар США Ентоні Блінкен здійснив візит в Україну.

У середу в Держдепі заявили, що допомога Україні у понад $1 мільярд, про яку оголосив Блінкен під час візиту до Києва, включає $300 мільйонів на підтримку зусиль правоохоронних органів з відновлення та підтримання правопорядку на звільнених територіях, у тому числі в містах і селищах, що зазнають безперервних обстрілів з боку Росії.

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