Митники завернули сотні пакунків з гуманітарною допомогою як контрабанду

Українські митники пояснили, чому не пропускають через кордон різдвяні подарунки з Польщі

Польські благодійники двічі намагалися перевезти різдвяні подарунки в Україну

На польсько-українському прикордонному пункті пропуску «Шегині‒Медика» українські митники двічі не дозволили перевезти різдвяні посилки з Польщі. Як повідомляють польські ЗМІ з посиланням на благодійну організацію «Пакунок для героя», українські митники не пропустили через кордон близько 1100 благодійних подарунків. Працівники митниці пояснили свої дії відсутністю у благодійників документів на перевезення гуманітарної допомоги.

За інформацією видання Republica, благодійники везли різдвяні пакунки з продуктами харчування, засобами гігієни та різдвяними листівками від дітей. Подарунки мали б отримати сім’ї понад 2000 ветеранів «боротьби за незалежність Польщі», які проживають в Україні.

Як повідомив місцевий сайт nowiny24, 5 грудня українські митники не дозволили ввезти 830 посилок в Україну через пункт пропуску Медика-Шегині. Це був подарунок від соціальних працівників міста Тарнув. За даними польських журналістів, пакунки не пропустили в Україну, вимагаючи сплати мита.

Через кордон знову не пропустили посилки з різдвяними подарунками – цього разу благодійники намагались перевезти 300 пакунків зі Щецина. За інформацією благодійної організації «Пакунок для героя», працівники митниці дозволили перевезти через кордон лише 10 посилок, решту повернули до Польщі.

«Після шести годин стояння на кордоні пакунки не пропустили. Наразі на польсько-українському кордоні поблизу Перемишля є координатор, який шукає волонтерів з паспортами для передачі подарунків в Україну», – йдеться у повідомленні організації.

На випадки з польськими пакунками на кордоні уже відреагувало посольство України в Польщі. На сторінці посольства у Facebook пояснили правила ввезення гуманітарної допомоги через кордон.

«У зв’язку з тим, що в польських ЗМІ з’явилася інформація про те, що українська митна служба не передала різдвяні подарунки польській громаді в Україні, повідомляємо: відповідно до митних правил, що діють з 1 січня 2019 року, в Україні ви можете перевезти вантажі до 1000 євро і вагою до 50 кг», – мовиться у повідомленні посольства.

Водночас у посольстві повідомили, що посилки на митниці можуть оформити без сплати митних платежів якщо їх визнають гуманітарною допомогою.

«Митне оформлення товарів без митних зборів можливе після отримання рішення відповідних уповноважених державних органів, до компетенції яких належить визнати такі товари як допомогу. Це Міністерство соціальної політики України та обласні державні адміністрації. Крім того, щоб прийняти позитивне рішення, потрібно вимагати письмову пропозицію донора одержувачу надати таку допомогу та письмову відповідь від одержувача про згоду», – мовиться у повідомленні посольства.

У Галицькій митниці ДМС стверджують, що водії, які везли пакунки з Польщі, не надали митникам жодних документів, які б підтвердили, що посилки є гуманітарною допомогою.

«Згідно з законодавством, мають бути документи, що вантаж є гуманітарною допомогою, і отримувач гуманітарної допомоги має бути в загальному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. Водій польського буса не надав жодного документа на вантаж і не надавав документів про фірму-отримувача гуманітарної допомоги. Тому цей вантаж ми не могли визнати гуманітарною допомогою, а визнали його як продукти для власного споживання», – розповів ZAXID.NET в.о. начальника митного поста «Мостиська» Віктор Гладун.

За словами Віктора Гладуна, у мікроавтобусі з посилками, який приїхав на кордон 10 грудня, було близько 2,5 тонн пакунків, що у десятки разів перевищувало норми ввезення в Україну.

«Люди не були обізнані з правилами ввезення продуктів на територію України. І вони теж визнали, що це їхня помилка. Наступного разу, коли вони будуть мати усі документи про гуманітарну допомогу, ми позачергово їх пропустимо, як це передбачає закон», – пояснив Віктор Гладун.

Заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень повідомив ZAXID.NET, що польська організація «Пакунок для героя» не зверталась до облдержадміністрації про визнання подарунків гуманітарною допомогою.

«Ця організація до нас не зверталася. Лише сьогодні [11 грудня] наша комісія розглядала звернення двох організацій з Польщі про гуманітарну допомогу. Але зараз я не готовий сказати, які саме це були організації», – сказав Тарас Грень.