Як отримати “ковідну тисячу” тим, хто вакцинувався за кордоном: пояснення Міністерство цифрової трансформації.

У межах програми “єПідтримка” українці, які отримали COVID-щеплення за кордоном, зможуть отримати “ковідну тисячу”.

Щоб отримати ковідну тисячу треба звернутися до сімейного лікаря.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Це системно запрацювало у всій країні – можливість внести сімейними лікарями інформацію про те, що ви отримали щеплення за кордоном, до електронної медичної системи. Після цього людина зможе згенерувати “ковідний” сертифікат в “Дії” і отримати послугу.

Сьогодні є такий чіткий алгоритм, – сказав він. За його словами, наразі до програми підключені шість банків, в процесі підключення ще 13. Федоров допустив можливість того, що людям, які з певних причин не можуть розраховуватися онлайн картками, почнуть видавати і пластикові картки.

Нагадаємо, 15 листопада президент України Володимир Зеленський пообіцяв тисячу гривень кожному, хто повністю вакцинується від COVID-19. Українці можуть отримати сертифікат, ваучер чи депозит у розмірі тисячі гривень, а не готівку на руки.

Виплати стануть доступними з 19 грудня 2021 року. Проте з 13 грудня, повнолітні українці, які щеплені двома дозами вакцини проти коронавірусу, зможуть подати заявку на отримання тисячі гривень.

Верховна Рада звільнила кошти, що надаються громадянам у рамках програми “еПідтримка”, від податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

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