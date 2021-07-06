Мін’юст дозволив автоматично списувати з банківських рахунків українців борги за комуналку

Раніше така процедура застосовувалася лише щодо заборгованості з аліментів. Тепер вона поширюється на борги за комуналку.

Від вівторка, 6 липня, на вимогу Державної виконавчої служби або приватних виконавців з банківських рахунків українців дозволено автоматично знімати кошти, щоб оплатити їхні борги за комуналку і штрафи.

Ще в лютому 2021 року Нацбанк зобов’язав банки на вимогу виконавця надати інформацію про реквізити рахунків боржника та про суму коштів на них.

Окрім того, у міністерстві юстиції було затверджено наказ, згідно з яким банки і виконавці будуть взаємодіяти в електронному вигляді – через Автоматизовану систему виконавчого провадження.

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Можливість автоматично списувати борги за комуналку з рахунків виконавці зможуть з рахунків у таких банківських установах: ПриватБанк, Monobank, ТАСкомбанк, Оксі Банк, Банк Восток, Індустріалбанк та ПроКредит Банк.

До тестового режиму підключено ще 44 банківських установи. Окрім того, 11 банків проходять стадію попередніх налаштувань для тестуваннями. Найближчим часом, за даними Мін’юсту, 62 із 73 українських банків приєднаються до системи автоматизованого списання боргів.

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Нагадаємо, що українці заборгували за комунальні послуги понад 80 мільйонів гривень. Найбільше грошей винні за блакитне паливо.

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