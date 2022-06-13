Назабаром Україна матиме безмитний режим з Британією

Незабаром запрацює безмитний режим між Британією та Україною. Про це повіомив Президент Володимир Зеленський.

“Продовжимо роботу для полегшення доступу українських товарів на усі важливі ринки світу. Вже скасовані мита в торгівлі з Європейським Союзом. Сполучені Штати Америки вже застосовують безмитний режим для української сталі. Канада скасувала мита. – сказав Зеленський –

Такий же режим запрацює найближчим часом з Британією”.

Деталі: Також Україна очікує лібералізації торгівлі від Австралії.

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