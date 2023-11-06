На західному кордоні стоять понад 200 автівок, 28 автобусів та 40 пішоходів: де найбільші черги

Вранці 6 листопада перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України утворилися черги із автівок, автобусів, пішоходів, а також вантажівок, зареєстрованих в е-черзі.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає “Еспресо.Захід”.

Так, найбільші черги зафіксовані на кордоні з Польщею. Зокрема, перед ПП “Устилуг” на виїзд очікують 45 лекових автомобілів та 4 автобуси (електронна черга), в “Угриневі” – 3 автобуси. У “Раві-Руській” в чергах скупчилися 30 автівок, у “Грушеві” та “Смільниці” – по 10 авто. Крім того, у “Краковці” – 40 легковиків та 1 автобус (електронна черга), у “Шегинях” – 60 автомобілів, 4 автобуси(електронна черга) та 40 пішоходів. Тоді як в “Нижанковичах” – 1959 вантажівок, зареєстованих в е-черзі, а в “Ягодині” – 7 автобусів в е-черзі.

На кордоні зі Словаччиною в “Малих Селменцях” та “Малому Березному” без черг. У пункті пропуску “Ужгород” стоять 4 автобуси (електронна черга).

На угорсько-українському напрямку черги спостерігаються в одному пункті пропуску – “Тисі”. Там на виїзд чекають 15 машин та 2 автобуси (електронна черга).

На кордоні з Румунією скупчення зафіксовані у пункті пропуску “Порубне” – 3 автобуси (електронна черга).

Водночас у пунктах пропуску на молдовському напряму черг немає узагалі.

До слова, нещодавно стало відомо, що Україна планує відкрити ще чотири пункти пропуску на кордоні з Польщею.

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