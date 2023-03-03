На порталі «Дія» відтепер доступний витяг про місце проживання дитини

Міністерство цифрової трансформації запустило на порталі Дія послугу, яка дозволяє отримати витяг про місце проживання дитини. Раніше вона була доступна тільки у застосунку.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінцифри у Телеграмі.

«Витяг про місце проживання дитини доступний і на порталі Дія. Раніше отримати послугу можна було у смартфоні, а тепер і на комп’ютері. Оформлюйте документ онлайн на порталі Дія та завантажуйте в PDF-форматі протягом кількох хвилин», – йдеться в повідомленні.

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Щоб отримати документ, необхідно: авторизуватися на порталі Дія; у розділі «Послуги» обрати «Довідки та витяги», натиснути на «Витяг про місце проживання»; обрати, що хочете отримати витяг; вказати серію та номер свідоцтва про народження дитини.

Послугу розроблено Міністерством цифрової трансформації спільно з МВС України, Державною міграційною службою України за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

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Як повідомлялось, 27 лютого Міністерство цифрової трансформації запустило на порталі Дія послугу, в межах якої українці можуть подати заяву про державну реєстрацію шлюбу.

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