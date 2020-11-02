Новий Посол України в Італії починає свою місію

Посольство України в Італії із радістю повідомляє, що цими днями розпочинає свою каденцію на посаді Надзвичайного і Повноважного Посла України в Італії Ярослав Володимирович Мельник.

«Значний досвід дипломатичної роботи та знання специфіки країни перебування стануть запорукою успішної місії Посла Ярослава Мельника, а складні виклики сучасності не становитимуть перешкоди для розвитку двосторонньої співпраці між Україною та Італією» – читаємо у повідомленні Посольства.

Ярослава Мельника призначено указом Президента України від 21 вересня 2020 року.

На цій посаді він замінив Євгена Перелигіна, який обіймав посаду посла в Італії з 2012 року.

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Ярослав Мельник народився 6 січня 1980 року в містечку Дубровиця Рівненської області.

До призначення на високу посаду Посла, Ярослав Мельник тривалий час очолював Департамент з питань Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу Президента України, був заступником керівника Протоколу Прем’єр-міністра України.

З 2008 року по 2010 рік він працював заступником керівника торговельно-економічної місії Посольства України в Італійській Республіці при Генеральному консульстві в Мілані.

В добру путь, пане Посол.

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