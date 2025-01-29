Новий спосіб обміну доларів в Україні: що потрібно знати

Дізнайтеся про нові правила обміну доларів у ПриватБанку через банкомати-рециклеры. Без комісій, зручний процес та ліміти для готівкових операцій.

Новий спосіб обміну доларів в Україні

ПриватБанк запровадив інноваційну послугу – автоматичний обмін валют у банкоматах-рециклеры. Це означає, що тепер клієнти можуть швидко та без комісії обміняти долари на гривні без зарахування коштів на картку.

Як це працює?

Курс обміну – готівковий курс ПриватБанку.

Гривні видаються одразу після операції.

Решта до 100 грн зараховується на картку або мобільний рахунок.

Важливі обмеження: Максимальна сума обміну за одну операцію:

до 1000 доларів США;

до 1000 євро.

Що робити, якщо банкомат «забрав» картку?

Якщо ваша картка була вилучена або залишена в банкоматі чи терміналі, ПриватБанк не повертає її. У такому випадку потрібно звернутися до банку для відновлення картки.

Цікаво знати:

Навіть якщо ваша картка була випущена іншим банком, банкомат її не поверне. Для відновлення картки звертайтеся до банку, який її видав.