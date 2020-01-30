Нові правила безвізу з ЄС: документи, “довідки” та підстави для відмови

окремі правила безвізу невдовзі дійсно зміняться. Ці зміни не пов’язані з Україною, їх запланували ще до того, як нам надали безвізовий режим (див. публікації ЄП від 2016 року: 1, 2) – але наших громадян вони зачеплять напряму.

Поки що ці зміни – лише у планах. Нові правила можуть запрацювати з 1 січня 2021 року, хоча остаточного рішення щодо дати ще немає: ЄС технічно не готовий до запуску системи та не виключає, що він буде відкладений.

А от нові правила безвізу вже визначені остаточно.

Зараз Євросоюз готує запуск двох систем. Перша, за назвою EES, замінить славнозвісні “штампики у паспорті”. Друга, ETIAS, потрібна для авторизації безвізових паспортів: у ній будуть зобов’язані реєструватися подорожуючі.

У цій статті – про те, як саме працюватиме “оновлений безвіз”, які документи буде необхідно надавати при реєстрації, хто отримуватиме відмову та як нова система вплине на перетин кордону.

Редакція “Європейської правди” буде готова відповісти й на інші ваші запитання.

Головне про ETIAS

Спершу – коротко про ідею нової системи. Зараз ЄС готується до запуску Європейської інформаційної системи авторизації подорожей (англійською ця абревіатура звучить як ETIAS).

Важливо: всупереч назві, в ETIAS будуть реєструватися не конкретні поїздки чи то “подорожі”. Насправді йдеться про реєстрацію проїзних документів, тобто паспортів.

Після запуску ETIAS (орієнтовно – з 2021 року) українцям, які їздять до Шенгену, необхідно буде реєструвати паспорт в електронній системі. Дозвіл видається на кожний паспорт окремо (їздите до ЄС за двома паспортами – треба реєструватися двічі; закінчився термін дії паспорта – доведеться реєструвати новий).

Дозвіл на безвізові поїздки за документом, що отримав “схвалення” системи, діятиме три роки.

Окремо варто наголосити: про скасування безвізу не йдеться. Система ETIAS не є “аналогом візи”, вона має іншу мету (ви побачите це із запитань, на які доведеться відповідати подорожуючим, про них нижче). Ба більше, ця система запроваджується не тільки для України. За ідентичними правилами вона діятиме для громадян США, Канади, Великої Британії (адже та скоро вийде зі складу ЄС) та усіх інших держав, які мають безвізовий режим з Євросоюзом.

Тепер – детальніше про те, як це працюватиме.

Чому це – не віза

Пригадуєте часи, коли для поїздок до ЄС треба було ходити до посольства чи консульства за шенгенською візою?

Щоби отримати візову “наліпку” у свій паспорт, потрібно було надати документи про те, коли, до кого, на який час ви їдете. Надати довідки з банку та з роботи, бронювання готелів, квитки, обґрунтувати потребу візиту тощо.

За нової системи жоден із цих документів вам не знадобиться. По суті, надаються лише анкетні дані.

Не потрібно навіть доводити мету поїздки!

Перелік даних, які треба буде подавати до ETIAS, вже відомий – він прописаний у законі про запровадження цієї системи. Ось їх повний перелік:

Дані про паспорт: номер, дата видачі тощо.

Ім’я: своє повне ім’я та прізвище, а також попередні (наприклад, дівоче прізвище), національність та попередні національності, псевдоніми, якщо є (приміром, для письменників чи артистів), дата та місце народження, імена батьків. Для неповнолітніх дітей – дані про батьків або опікунів.

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Контакти: мейл, телефон, місце або місто проживання (так, достатньо міста – прописку мати не обов’язково, а звітувати про неї взагалі не потрібно). Ті, хто їде до дружини, чоловіка або батьків, що мають громадянство Євросоюзу, можуть додати їхні дані.

Позначити наявність освіти та роботи. При цьому не потрібно навіть звітувати, де саме працюєте – достатньо обрати один із пунктів у меню!

Перша держава ЄС, до якої ви плануєте їхати. При цьому достатньо зазначити лише державу: адресу зазначати не обов’язково, жодних довідок про заброньований та сплачений готель не потрібно в принципі.

На додаток до цього треба буде відповісти на такі запитання:

чи були ви засуджені за тероризм в останні 20 років чи за інші кримінальні злочини в останні 10 років? (Якщо так, то де і коли?)

чи перебували ви в останні 10 років у зоні війн та конфліктів? (Перелік таких зон визначить Єврокомісія; якщо відповідь “так” – надається можливість пояснити деталі)

чи висилали вас з території ЄС через порушення міграційних правил в останні 10 років?

А головне – те, що жодне з цих запитань не потребуватиме довідок, виписок чи інших документів, окрім власне паспорта, з якого вам потрібно буде переписати його номер та термін дії. І все!

Тому оформити заявку на ETIAS буде можливо навіть з мобільного телефону – Єврокомісія обіцяє запустити спеціальний мобільний застосунок для iOS та Android.

Теоретично це можна буде зробити навіть в аеропорту, якщо з’ясується, що ви забули авторизуватися наперед. Але, звісно, краще не відкладати на останній момент. Адже відмови у реєстрації також будуть.

Про їхні причини – далі у статті.

Кому відмовлятимуть у праві на безвіз?

Ви, можливо, звернули увагу на запитання про “зони конфліктів”. Їхній перелік ще має затвердити Єврокомісія – але не хвилюйтеся, участь у обороні України від російської агресії не буде підставою для автоматичної заборони в’їзду до ЄС. Така можливість не розглядається.

Ба більше – навіть якщо подорожуючий свого часу їздив до країни, що є однією зі світових гарячих точок (як-то Ірак, Сирія чи Лівія), це саме по собі ще не закриває безвізовий в’їзд до ЄС (приміром, який сенс відмовляти дипломатові чи журналістові, який працював у цих країнах?). Однак такі анкети система з великою імовірністю відправить на “додаткову перевірку”, яка може тривати кілька хвилин, а може затягнутися на кілька днів.

Кілька років тому Єврокомісія робила оцінку того, як швидко вона видаватиме авторизацію.

Переважна більшість аплікантів (очікується, що понад 95% випадків) будуть схвалюватися за лічені секунди або хвилини після подання заявки. Ще 3-4% схвалять після додаткової автоматичної перевірки. Наприклад, система може надіслати запити до додаткових баз даних, і це також триватиме недовго.

Лишається 1-2% заявок, щодо яких спрацював “сигнал тривоги”. Їх центральний офіс ETIAS відправить на “ручну перевірку” до держави, бази даних якої показали проблеми. Закон про ETIAS визначає максимальний термін розгляду – 96 годин, він може бути продовжений лише у разі, якщо вас попросять надати додаткові документи, які треба буде надати по e-mail. У виняткових, поодиноких випадках – можуть навіть запросити до консульства або ж призначити телефонну чи відеорозмову.

Саме тут можливі відмови у в’їзді. І вони гарантовано будуть.

Не секрет, що і зараз на кордоні “розвертають” невеликий відсоток безвізових мандрівників, що значаться у базах ЄС як порушники законодавства.

Передусім йдеться про тих, хто жив у ЄС нелегалом чи перевищив правило безвізу про 90 днів, отримав заборону в’їзду на кілька років, але вирішив “спробувати ще” і поїхав до Євросоюзу з новим паспортом.

Таких порушників, на жаль, не бракує. Інший приклад – ті, хто в минулому були засуджені у ЄС за серйозні кримінальні злочини, або розшукуються Інтерполом тощо.

Також особлива увага чекає на того, хто подав неправдиві дані. Наприклад, ви позначили в анкеті, що ніколи не були в Іраку, але база даних авіарейсів показала, що людина з вашим паспортом торік сідала на літак до Багдада. Без додаткових пояснень тут не обійтися, і якщо з’ясується, що заявник намагався приховати правду – він гарантовано отримає заборону.

Це все – доволі рідкісні випадки, але саме на них націлена нова система.

Тому бажано подаватися на авторизацію, не стоячи у черзі в аеропорту, а хоча б трошечки наперед. Бо, зрештою, завжди є мінімальний шанс, що у вас з’явився повний тезка із точно такою, як у вас, датою народження, який порушив правила ЄС – і через нього (чи неї) вашу анкету можуть пустити на додаткову перевірку.