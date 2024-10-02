Нові правила для українських дітей при перетині кордону

Українські діти можуть стикнутися з труднощами при перетині кордону з Польщею, якщо вони втратили доступ до електронних документів у додатку Diia.pl. Про це повідомила прикордонна служба Польщі, пояснюючи нові правила для дітей до 13 років, як зазначає фонд Right to Protection Poland.

Згідно з новими вимогами, якщо статус легального перебування батьків на території ЄС змінився, наприклад, вони отримали тимчасову посвідку на проживання “карту побиту”, діти можуть втратити доступ до Diia.pl. У такому випадку, для перетину кордону Польщі необхідно пред’явити дійсний закордонний паспорт та електронний документ у мобільному додатку. Наявність лише довідки про присвоєння номера PESEL не дозволяє українцям повторно в’їжджати до Польщі або подорожувати до інших країн Шенгенської зони.

Діти до 13 років не можуть самостійно зареєструватися в Diia.pl, оскільки “довірений профіль” (profil zaufany) можна оформити лише з 13 років.

Крім того, з 1 липня 2024 року в Польщі вступили в силу нові положення, які дозволяють українцям подавати ряд документів для перебування дітей до 13 років. Це полегшить повторний в’їзд до Польщі.

Українські біженці в Європі

Нагадаємо, що мільйони українців стали біженцями, і ця цифра зростає через мобілізацію. У Німеччині виникла проблема з трудовлаштуванням сотень тисяч українців. Канцлер Олаф Шольц розкритикував бюрократів, які ускладнюють працевлаштування українських біженців.

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