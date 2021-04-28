Україна – номер 1 в Європі за переказами заробітчан. Рік тому, 22 квітня 2020 року, Прем’єр Шмигаль повідомив, що до країни повернулись 2 мільйони заробітчан.

Уряд казав, що утримає цих людей в Україні новими дешевими кредитами та робочими місцями на будівництві доріг.

Що з цього було реалізовано? Нічого.

2 мільйони людей як приїхали, так і поїхали назад так швидко, як могли, навіть попри локдауни.

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Організація KNOMAD, підтримувана Світовим банком, у глобальному звіті щодо трудової міграції від 10.2020 каже про Україну таке:

“У квітні український уряд заявив, що 2 мільйони українців, які працюють за кордоном, повернулись до країни. Уряд тимчасово заборонив їм виїзд з країни протягом локдауну. Однак обмежені перспективи працевлаштування вдома та відсутність фінансової допомоги для повернених спонукали їх шукати можливості працевлаштування в країнах ЄС, не дивлячись таку офіційну позицію”.

Держстат також звітує, що середня кількість працівників в Україні протягом 2020 року не те що не збільшилася на 2 мільйони, а зменшилася: з 7,5 мільйонів у січні 2020 до 7,3 мільйона у грудні. Тобто заробітчани не змогли знайти роботу в Україні.

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