Обміняти можна валюту, яка не забруднена, без потертостей, ціла і без сторонніх написів.

В Україні обмінювати валюту стало складніше, оскільки недотримання принаймні одного з нових правил є підставою для відмови касира клієнту у валютній операції. У зв’язку з цим, українці масово скаржаться на відмову банків та обмінних пунктів приймати, наприклад, американський долар.

Про це повідомляє “Обозреватель”.

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Так, згідно з постановою НБУ, у кожному банку або обмінному пункті касир має право не взяти кошти клієнта, якщо вважає, що валюта не відповідає одному з необхідних критеріїв. Так, в обміні можуть відмовити, якщо громадянин здає порвані купюри або ті, які мають кілька пошкоджень одночасно, чи з плямами.

Зазначається, що навіть якщо на купюрі є невелика пляма, яку видно на детекторі валют, обмінники і банки можуть її не взяти. Також не приймаються зношені купюри і ті, на яких є штучні забруднення (сліди ручки, фарби й т. ін.).

Такі купюри слід здати до банку як зношені, але вартість купюр буде меншою: залежно від стану, розмір комісії може становити від 5 до 50%.



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