Оновлений законопроєкт про мобілізацію в Україні: Які очікують громадян

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді оновлений законопроєкт про мобілізацію та військову службу в Україні (№ 10449), який націлений на вдосконалення механізмів військової мобілізації та забезпечення більш ефективної військової готовності. Інформацію про це оприлюднив представник уряду у Раді Тарас Мельничук, але текст документа наразі ще не доступний на сайті парламенту.

Оновлений законопроєкт про мобілізацію в Україні

Міністерство оборони України вже розкрило основні положення оновленого законопроєкту, які включають в себе ряд важливих змін у сфері військової служби та мобілізації:

Чіткий термін служби під час воєнного стану. Хоча точний термін не визначений, введення чітких обмежень на тривалість військової служби стане важливим аспектом нового закону.

Звільнення від призову для груп людей з інвалідністю. Всі категорії людей з інвалідністю будуть звільнені від призову, забезпечуючи їхню безпеку та враховуючи особливості їхнього стану.

Додаткова винагорода для мобілізованих. Суми додаткової винагороди будуть закріплені на рівні 30 тисяч або 100 тисяч гривень до кінця воєнного стану.

Відпустка та відстрочка для різних категорій. Звільнені з полону військові отримають 90 днів відпустки, а добровольці по мобілізації отримають два місяці відстрочки. Крім того, всі мобілізовані пройдуть 2−3 місяці навчання.

Зміни в системі служби. Скасовується строкова служба, а запроваджується базова підготовка для громадян віком від 18 до 24 років. Грошове забезпечення стає фіксованим та складатиме мінімум 20 тисяч гривень до кінця війни.

Оновлений облік та бронювання чиновників. Вводиться онлайн облік для усіх військовозобов’язаних, а також скасовується відстрочка від призову для держслужбовців, вводиться бронювання чиновників.

Народний депутат Ярослав Железняк вніс до проєкту ряд доповнень, які стосуються зниження призовного віку, встановлення термінів для демобілізації, введення добровільної мобілізації для засуджених, обмежень для ухилянтів та повісток через електронний кабінет.

Зараз законопроєкт знаходиться на розгляді в парламенті, і важливо відзначити, що його зміст може зазнавати змін під час обговорення та ухвалення.

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.