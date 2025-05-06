Оновлення бази українських організацій в Італії — приєднуйтесь до ініціативи!

Роль українських організацій в Італії за кордоном завжди мала особливу вагу. Для зміцнення зв’язків та покращення взаємодії між діаспорними ініціативами в Італії, «Українська газета в Італії» ініціює оновлення та доповнення бази українських організацій, які діють на території країни. Цей крок має на меті не лише полегшити комунікацію всередині громади, а й сприяти її більшій видимості в інформаційному просторі.

Шановні голови та представники українських організацій в Італії!

Українська газета в Італії розпочинає оновлення бази даних українських громадських організацій, аби посилити комунікацію, розвивати нетворкінг українців за кордоном та сприяти інформаційній видимості української громади в Італії.

Навіщо це потрібно?

Мета ініціативи — зміцнення зв’язків між громадами, популяризація вашої діяльності, розширення співпраці з іншими організаціями та міжнародними партнерами.

Аналіз відкритих джерел показав, що офіційний список Посольства України в Італії (на 06.05.25) включає лише 4 громадські організації: Переглянути список

Водночас у нашій базі вже зібрано інформацію про 45 українських організацій в Італії. Переконані, що цей перелік неповний і потребує оновлення: Ознайомитися з базою

Як долучитися до бази даних українських організацій в Італії?

Просимо вас заповнити оновлену форму з актуальними даними про вашу організацію та поширити це звернення серед інших українських громадських об’єднань в Італії.

Разом — сильніші!

Ваша участь у цій ініціативі допоможе зробити українську діаспору в Італії більш згуртованою, помітною та впливовою.

Станьте частиною єдиної спільноти. Підтримаймо один одного. Об’єднуймося заради України!

З повагою,

Маріанна Сороневич, Головний редактор Української газети в Італії

Для додатковаї інформації пишіть на ucrainiitalia@gmail.com

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.