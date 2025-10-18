Пенсії для українців за кордоном під загрозою. Якщо ви отримуєте пенсію або страхові виплати в Україні, але наразі проживаєте за кордоном, важливо знати: щороку потрібно підтверджувати, що ви живі. Ця процедура називається фізична ідентифікація та обов’язкова для продовження виплат.

Термін підтвердження

Підтвердження потрібно проходити щороку до 31 грудня.

Якщо ідентифікацію не буде пройдено вчасно, виплати можуть бути призупинені.

Кого стосується процедура

Фізична ідентифікація необхідна для:

громадян України, які проживають за кордоном понад 183 днів протягом календарного року;

протягом календарного року; українців, які отримали тимчасовий захист за кордоном через війну.

Що таке фізична ідентифікація

Фізична ідентифікація — це перевірка особи за документами, яку проводить Пенсійний фонд України, щоб продовжувати виплати пенсій та страхових виплат.

Як підтвердити свою особу

Ви можете обрати зручний спосіб підтвердження з трьох:

Онлайн через «Дія.Підпис» (Дія ID)

Безкоштовно та дистанційно.

Інструкція доступна на сайті Пенсійного фонду України: Як ідентифікуватися онлайн.

Відеозв’язок із фахівцем ПФУ

Дистанційний та безкоштовний спосіб.

Можна записатися на відеоконференцію з фахівцем ПФУ.

Детальна інформація тут: Відеоідентифікація ПФУ.

Консульство або посольство України

Особисте звернення до консульства чи посольства у вашій країні проживання.

Консул нотаріально засвідчує факт, що ви живі.

Документ потрібно надіслати особисто до територіального органу Пенсійного фонду України.

до територіального органу Пенсійного фонду України. Деталі процедури та список необхідних документів дивіться у розділі «Нотаріальні дії» на сайті консульства.

Важливо

Пройдіть ідентифікацію до 31 грудня , щоб не втратити пенсійні та страхові виплати.

, щоб не втратити пенсійні та страхові виплати. Оберіть найзручніший спосіб — онлайн, відеозв’язок або через консульство.

Зберігайте підтверджуючі документи для надіслання до ПФУ.

