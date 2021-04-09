Податкова амністія зачепить також заробітчан: що це означає

ЗМІ розповіли, кого зачепить податкова амністія. Загалом її планують провести з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022-го.

Відомо, що податкова амністія стосуватиметься не тільки українців із високими доходами.

Відзвітувати про свої доходи також повинні:

підприємці, які не оподаткували значну частину своїх доходів;

наймані працівники із “чорною” зарплатнею;

заробітчани;

самозайняті особи;

ті, хто не зареєстровані як підприємці, але провадить підприємницьку діяльність. Наприклад, здають квартири в оренду.

Після декларації статків у податковій, дане майно буде вважатись “стартовою базою”. Це означає, що у наступні роки працівники податкової порівнюватимуть вартість придбаного майна та розмір офіційних доходів, з яких сплачено податки.

Видання “НВ” у статті “Зе-амністія: легалізуємо нажите” розмірковує над практичними кейсами оподаткування. Зокрема, аналізується один із прикладів легалізації заробленого заробітчанами.

самозайняті особи;

ті, хто не зареєстровані як підприємці, але провадить підприємницьку діяльність. Наприклад, здають квартири в оренду.

Після декларації статків у податковій, дане майно буде вважатись “стартовою базою”. Це означає, що у наступні роки працівники податкової порівнюватимуть вартість придбаного майна та розмір офіційних доходів, з яких сплачено податки.

Видання “НВ” у статті “Зе-амністія: легалізуємо нажите” розмірковує над практичними кейсами оподаткування. Зокрема, аналізується один із прикладів легалізації заробленого заробітчанами.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії