Податкова не збиратиме даних про платежі з карток звичайних українців

Раніше у ЗМІ викликав резонанс лист від НБУ, де нібито вказано, що банки збиратимуть персональні дані фізичних осіб. Податкова повідомляє, що не збиратиме даних про платежі з карток звичайних українців.

Та у Нацбанку пояснили, фінансовий моніторинг ведеться виключно щодо суб’єктів господарювання, які приймають платежі на свою користь або надають послуги з переказу коштів.

Тобто жодного контролю платежів пересічних українців, які просто користуються своїми картками, не передбачено.

А отже, ви можете, як і раніше продовжувати використовувати свої кошти на картках на власний розсуд. Здійснювати перекази з-за кордону та підтримувати фінансово рідних в Україні з TransferGo!

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